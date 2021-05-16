Tüy dökücü kremler hakkında merak edilen her şey

Tüy dökücü kremler istenmeyen tüyleri almak için kullanılan kozmetik ürünlerdir ve krem formunun yanı sıra jel, sprey, losyon ve pudra türleri de bulunur. Hangi şeklini kullanacağınız tamamen size kalmış. Hayatımıza yakın bir zamanda giren tüy dökücü kremler, kısa sürede en çok kullandığımız epilasyon yöntemi haline geldi. Peki zahmetsiz, acısız ve pratik olan tüy dökücü kremler hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Tüy dökücü kremler nasıl kullanılmalıdır? Tüy dökücü kremler tüylerin dökülmesini nasıl sağlıyor? Tüy dökücü kremlerin yararları ve zararları hakkında merak edilenleri derledik...

TÜY DÖKÜCÜ KREM NASIL KULLANILIR?

Tüy dökücü kremlerin birçok formu var. Deri üzerine uygulandığı için tüy dökücü kremleri kullanmadan önce cilt tipinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Hassas cildiniz varsa hassas cilt için üretilen tüy dökücüleri kullanmalısınız. Aksi halde cildinizde tahriş ve enfeksiyon yaşayabilir. Tüylerinizin kalınlığı ve bulunduğu bölge de krem seçiminizde önemlidir.

Tüy dökücü kremin paketinde aksi iddia edilmediği müddetçe tüy dökücü kremi, yüzünüzde ve genital bölgenizde kullanmamanız gerekiyor.

Tüy dökücüyü kullanmadan önce cildinizin küçük bir bölümünde test etmelisiniz. Böylece alerjiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Krem herhangi bir iritasyona sebebiyet vermediyse ürünü kullanabilirsiniz.

Eğer krem kaşıntıya veya kızarıklığa sebep oluyorsa ürünü ılık suyla cildinizden arındırın ve kullanmayın.

Tüy dökücü kremi paketin üzerinde yazan bekletme süresi kadar cildinizde bekletin. Her marka için bu süre farklı olabilir. Önemli olan belirtilen sürenin aşılmaması.

Tüy dökücü kremler kimi zaman bir spatula temizlenir. Bazı formlarında ise su yeterlidir.

Tüylerin uzama yönünün tersine doğru kremi cildinizden temizleyiniz ve cildinizde kremden herhangi bir tabaka kalmayacak şekilde ılık suyla vücudunuzu kremden arındırmanız gerekir.

Bazı tüy dökücü kremler kullanıldıktan sonraki 24 saatte yüzmek veya güneşlenmek kaçınılması gereken aktiviteler arasındadır. Tüy dökücü kremleri aynı bölgede 72 saatten daha az bir sürede tekrar kullanmak tavsiye edilmiyor.

Tüy dökücü kremler kullanıldıktan sonra o bölge nemlendirilmeli ve kurumasına izin verilmemeli.

TÜY DÖKÜCÜ KREM TÜYLERİ NASIL DÖKER?

Tüy dökücü kremler istenmeyen tüyleri geçici bir süreliğine giderir. Ağda ve epilatörden farklı olarak kimyasal bir depilasyon sağlar. Tüy dökücü kremlerin içeriğinde sodium thioglycolate, calcium thioglycolate ve strontium sulfide gibi alkali kimyasallar yer alır ve bu kimsayallar tüylerinden dökülmesini sağlar. Sodium thioglycolate, calcium thioglycolate ve strontium sulfide gibi alkali kimyasallar tüylere gücünü veren keratini parçalar ve böylece güçsüzleşen tüyler saç foliküllerinden düşer.

TÜY DÖKÜCÜ KREMLERLERİN FAYDALARI

Tüy dökücü kremlerin en büyük faydası acısız bir şekilde tüylerden kurtulmamızı sağlamak. Aynı zamanda pratiktir.

Tıraş bıçağının sebep olduğu ciltteki küçük kesikler ve iritasyona tüy dökücü krem kullanımında rastlanılmıyor.

Tüy dökücü kremlerde tüyler tıraş bıçağına oranla daha geç çıkıyor.

2016 yılında Indian Journal of Applied Research dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, ameliyat öncesinde uygulanan depilasyon yöntemlerinden en etkilisinin tüy dökücü krem olduğu bulundu. Tıraş bıçağı ciltte kesikleri sebep olurken, tüy dökücü kremlerde bu etki gözlenmedi.

TÜY DÖKÜCÜ KREMLERİN ZARARLARI

Tüy dökücü kremlerin en önemli zararı kimyasal içermeleri. Bu yüzden tüy dökücü kremler kimi cilt tiplerinde daha kurutucu bir etkiye ve alerjik bir reaksiyona sebep olabilir.

Aşırı kullanımda karşılaşılabilecek problemlerden birisi cilt bariyerinin zarar görmesi. Bu durumda da cilt bariyerini onarıcı, içeriğinde seramid ve hyalüronik asit olan kremleri kullanarak cilt bariyerinizi güçlendirmelisiniz.







