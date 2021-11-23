Tüyler ürperten olay! Rus yamyam dehşet saçtı

Rusya'nın kuzeyinde arabasının bagajından başsız bir ceset düştükten sonra tutuklanan bir adam, ülkeyi sallayan dehşet verici itiraflarda bulundu.

Rus basınında çıkan haberlere göre şüphelinin kimliği 23 yaşındaki Yegor Komarov olarak belirlendi. Komarov arabasını Rusya'nın kuzeyindeki Sortavala kasabasında bir yol güvenlik bariyerine çarparak kafası kopan cesedin düşmesine sebep oldu.

Başsız cesedin St Petersburg'lu 50 yaşındaki bir iş insanı olduğuna inanılıyor. Polis, cesetle birlikte arabanın bagajında maça, ip ve çuval buldu. Komarov ve diğer iki kişi, kazadan sonra ormana kaçtı, ölü adamın ise başı neredeyse tamamen kopmuş, yolda yatıyordu.

'İNSANLARI ÖLDÜRMEYİ SEVİYORUM'

Müfettişler, iş insanının şüphelilerle çıkan bir tartışmada öldürüldüğünü, saldırganların daha sonra cesedi ormana gömmeyi planladığını söyledi. Sorgulama sırasında Komarov tüyler ürpertici bir açıklama yaptı ve "Genel olarak, insanları öldürmeyi seviyorum" dedi.

Vahşi saldırgan ayrıca geçen yıl St Petersburg'daki bir parkta 38 yaşındaki bir adamı insan etinin tadına bakmak istediği için bıçaklayarak öldürdüğünü de itiraf etti.

Bu önceki saldırıyla ilgili olarak Komarov şunları söyledi: "Öldüğünde boynunu parçaladım, kan ve et tadı aldım. Ama bıçak kör olduğu için eti kesmek zordu ve damarlarının tadı hoşuma gitmedi."

'KELEPÇELERİMİ SIKIN YOKSA ISIRIRIM'

38 yaşındaki adamın cesedini yakındaki bir drenaj borusuna atmadan önce adamın dilini kestiğini, eve götürdüğünü ve tereyağı ile pişirdiğini açıklayan Komarov, "Tadını denedim ve beğenmedim ama vücudun başka bir bölümünü denesem muhtemelen beğenirdim" dedi.

23 yaşındaki yamyam, müfettişlere 'ısırmayacağından' emin olmaları için kelepçelerini sıkmalarını söyledi. Rus medyası, Komarov'un St Petersburg'da doğduğunu, ebeveynleri ve büyükannesiyle beraber bir dairede yaşadığını bildirdi.

Komarov'un, Rus sosyal medya ağ hizmeti VKontakte'deki hesabında, 'anarko-primitivizm', 'ölümsüzlük iksirleri' ve psychedelic müzikle ilgilendiği bilgileri yer alıyor.

İkinci tutuklunun adı, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'tan geldiği ve arabayı kullanan üçüncü tutukluyla birlikte yaşadığı söylenen Yan Shchepanovsky. Vsevolozhsk Bölgesi Soruşturma Komitesindeki müfettişler, yamyamlık haberleri hakkında henüz yorum yapmadı.