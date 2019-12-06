Tüylü oyuncaklar nasıl temizlenir? Peluş oyuncakları temizleme yöntemleri

Çocuklarımızın sürekli oynamayı tercih ettiği peluş veya tüylü oyuncaklar temiz ev ortamında hijyenik koşullarda saklanabilir. Fakat dışarıda oynamayı tercih ettiklerinde oldukça kolay kirlenip mikrop oluşumunu arttırıyor. Kirlenen peluş oyuncaklar nasıl temizlenir merak ediyorsanız ve tüylü oyuncakları temizleme yöntemlerini arıyorsanız detaylar haberimizde.

06 Aralık 2019, Cuma 15:53
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Tüylü oyuncaklar nasıl temizlenir? Peluş oyuncakları temizleme yöntemleri

Çocuklarımızın oynamayı tercih ettiği oyuncak türler genellikle tüylü veya peluş oyuncaklar oluyor. Yumuşak dokusuyla oldukça sevimli olan peluş oyuncakların temiz kalmasını sağlamaksa bir hayli zor. Durum böyle olunca tüylü ve peluş oyuncakların nasıl temizleneceği konusunda bilgiler edindik. Eğer "tüylü oyuncaklar nasıl temizlenir, peluş oyuncakları temizleme yöntemleri" arıyorsanız haberimize bakın.

Tüylü oyuncaklar nasıl temizlenir? Peluş oyuncakları temizleme yöntemleri

Peluş oyuncakları temizleme malzemeleri

- 4 tane kabartma tozu

- 1 tane plastik yıkama poşeti

- 1 tane banyo fırçası veya diş fırçası

Yapılışı

Peluş oyuncakları güzelce ıslatıp poşetin içine koyunuz. Poşetin yarısını su ile doldurup üzerine kabartma tozunu ekleyin. Poşetin ağzını sıkıca bağlayıp ortalama 8 - 10 dakika çalkalayınız. Daha sonra poşetin içerisinden çıkartıp fırçalayınız. Kabartma tozu lekelerin yumuşayıp çıkmasına neden olacaktır ve fırçalayınca lekelerin hepsinden kurtulacaksınız. Kimyasal deterjan yerine doğal ürünler kullandığımız için çocuk sağlığı açısından bir problem teşkil etmeyecektir.

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