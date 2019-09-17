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Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği

Tuzla Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olay yerinde incelemeler sürüyor

17 Eylül 2019, Salı 09:36
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Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği

Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ’dan Anadolu Adliyesi'ne gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu.

2 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İHA

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