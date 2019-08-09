Fabrika alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.

İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.

İŞTE OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER:

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlatırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

DHA



