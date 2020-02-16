Türkiye Tuzla'da kuru yük gemisi alev alev yandı

Tuzla'da kuru yük gemisi alev alev yandı

Türkiye

Tuzla'da kuru yük gemisi alev alev yandı

Tuzla'da bakım için tersanede bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptan köşkünde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, gemide hasar oluştu.

16 Şubat 2020, Pazar 17:26 Son Güncelleme:
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Tuzla, Aydıntepe Mahallesi'ndeki tersanede bakım için bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve yatakhane bölümünde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 15 mürettebatın bulunduğu gemiden çıkan yoğun dumanları fark eden tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Gemi içinde bulunan mürettebat tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gemide hasar meydana geldi.

Olay yerinden görüntüler:


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