Tuzlu poğaça tarifi ve yapılışı: Tuzlu poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Kurabiye tadında tuzlu poğaça yapmak isteyenler için enfes bir tarifimiz var. Tuzlu lezzetleri sevenler tuzlu poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve pratik yapılışıyla tuzlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
26 Şubat 2021, Cuma 13:43 Son Güncelleme:
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İster kahvaltıda ister çay saatlerinde severek yiyeceğiniz tuzlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tuzlu poğaça tarifi arıyor ya da tuzlu poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tuzlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
TUZLU POĞAÇA TARİFİ
Tuzlu poğaça malzemeleri
- 125 gram tereyağı
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 kabartma tozu
- 3 su bardağı un
- 1 yumurta (akı içine sarısı üzerine )
Bütün malzemeleri karıştırma kapında yoğrulur. Yumuşak bir hamur elde edin. Elinize istediğiniz büyüklükte hamurlar alarak içine isteğe bağlı kaşar, zeytin veya patates koyun. Üzerine yumurtanın sayısını sürdükten sonra isteğe bağlı çörek otu veya susam koyup önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.