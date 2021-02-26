İster kahvaltıda ister çay saatlerinde severek yiyeceğiniz tuzlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tuzlu poğaça tarifi arıyor ya da tuzlu poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tuzlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

TUZLU POĞAÇA TARİFİ

Tuzlu poğaça malzemeleri

125 gram tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

3 su bardağı un

1 yumurta (akı içine sarısı üzerine )

Tuzlu poğaça yapılışı

Bütün malzemeleri karıştırma kapında yoğrulur. Yumuşak bir hamur elde edin. Elinize istediğiniz büyüklükte hamurlar alarak içine isteğe bağlı kaşar, zeytin veya patates koyun. Üzerine yumurtanın sayısını sürdükten sonra isteğe bağlı çörek otu veya susam koyup önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.



