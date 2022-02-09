TV yayın akışı 9 Şubat Çarşamba! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8…
TV yayın akışına ilişkin ayrıntılar 9 Şubat Çarşamba gününde de pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bugün Oğlum isimli dizi ilk kez izleyicinin karşısına çıkarken, Kanunsuz Topraklar dizisi de ekranlara veda ediyor. İşte, 9 Şubat Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8’in yayın akışı…
09 Şubat 2022, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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9 Şubat Çarşamba gündüz kuşağında yarışma programları, dizilerin tekrar bölümleri ve reality showlar yer alıyor. Akşam kuşağında ise Kanal D ekranlarında Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman, Fox TV’de Kanunsuz Topraklar, Show TV’de ise Oğlum isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Star TV’de Aykut Enişte isimli yerli sinema izleyicinin karşısına çıkarken TV8 ekranlarında Survivor’da eleme gecesi heyecanı yaşanacak…
9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Camdaki Kız
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 22:00 Oğlum
- 00:30 Oğlum
- 02:30 Üç Kuruş
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:35 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte
- 22:30 Yerli Sinema Aykut Enişte
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:30 Yabancı Sinema Rampage: Büyük Yıkım
- 23:35 Seneye Bu Zamanlar
- 01:45 Yabancı Sinema Rampage: Büyük Yıkım
- 03:20 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:30 Survivor Panoroma
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 00:15 Mahkum
- 03:00 En Hamarat Benim
- 05:45 Kadın