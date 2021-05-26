Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Twitch yayıncısı Jahrein, "Eveeeeet. Karakoldan aradılar. Yine ifadeye çağırıldım. Bu sefer hangi şube acaba. Bende tüm şubedeki memur abilerimin numarası kayıtlıydı. Bu yeni bi numara. Hadi bakalım öğreniriz gidince" dedi.

Karakoldaki dosyalarına vurgu yapan sosyal medya fenomeni, "'Senle kim uğraşır dombik' diyen bi tayfa vardı. Arkadaşlar pek dillendirmiyorum ama benim meydan laurus gibi dosyam var. İçinde bu olaylarla alakası olmayan eşimin twitlerini bile dosyalamışlar. Kendinizi çok da şey zannetmeyin yani. Sizi okudukça gülüyorum steril kankalarım" ifadelerini kullandı.

​Takipçilerine korkmamalarını söyleyen Jahrein, şöyle devam etti:

"Üstüne şunu da ekleyeyim. Sosyal medyada şeref, onur, haysiyet, aile, inanç dahil her şeyime küfür eden 16 kişiden şikâyetçi oldum. Gidip her birine tek tek ifade verdim hala bekliyorum. Bunların üstüne 200 şikâyet daha eklenecek. Beni hemen arıyorlar ama. Çok ilginç yahu Beni asla korkutamazsınız. Burada yazılı not olsun diye atıyorum bu twiti. Siz de asla konuşmaktan korkmayın. Ben bu hayatı yeterince yaşadım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Mentalim hiç bu kadar sağlam olmamıştı. Yine not kalsın: asla kendime zarar vermem, asla intihar etmem".

Ünlü Twitch yayıncısı, pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Twitch üzerinden yayın yapmıştı.