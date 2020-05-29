ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin belediye başkanını ve göstericileri uyardı.

ABD Başkanı Trump'ın göstericileri kente asker göndermekle tehdit ettiği paylaşımı Twitter tarafından engellendi. Twitter'dan yapılan açıklamada Trump'ın şiddeti yücelttiği belirtildi. Ancak platform ABD Başkanı'nın paylaşımını kamu ilgisi olabileceği gerekçesiyle silmedi

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanmasının ardından Trump, Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." ifadesini kullandı.

Kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini kullandı.

Şiddet olaylarına karışan göstericilere de yüklenen Trump, "Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'deki gösterilerin 3. gecesinde ise Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe verdiği anlar kameralara yansımıştı.

Trump sosyal medya kararnamesini de imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerine ilişkin kararnameyi imzaladı. Trump, "Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız" dedi.

2020 başkanlık seçimlerine yönelik sosyal medya platformu Twitter ile çekişen ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Reuters ajansının haberine göre Bakan Barr da yönetimin Trump yönetiminin sosyal medya şirketlerine ilişkin bir kanun teklifi hazırladığı bilgisini paylaştı.