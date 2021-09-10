Bilim & Teknoloji Twitter, bundan böyle bot hesapları etiketleyecek

Twitter, bundan böyle bot hesapları etiketleyecek

Bilim & Teknoloji

Twitter, bundan böyle bot hesapları etiketleyecek

Twitter, uygulama üzerinde denemeye başladığı yeni bir özelliği denemeye başladığını duyurdu.

10 Eylül 2021, Cuma 14:04 Son Güncelleme:
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Buna göre, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar etiketlenecek.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Bot nedir ve ne değildir? Yeni etiketlerle #GoodBot'ları ve otomatik tweet'lerini tanımlamayı daha kolay hale getiriyoruz. Bugünden itibaren, Twitter'da kimlerle etkileşimde bulunduğunuz hakkında size daha fazla bilgi sağlamak için bu etiketleri test ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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