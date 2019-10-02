Twitter'ın çoklu Twitter hesaplarının kullanılmasına imkan veren platformu Tweetdeck, bu sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor. Tweetdeck'e giren kullanıcılar hesaplarını açamazken, tweet atmak da söz konusu olmuyor. Benzer sorun Twitter'a da yansımış durumda. Kullanıcılar Twitter'da hesaplarına erişebiliyor olsa da, tweet atarken sıkıntı yaşanabiliyor, hata mesajıyla karşılaşılabiliyor.

Konuyla ilgili Twitter'dan henüz bir açıklama gelmedi.

İşte sorun yaşanan bölgeler

Tweetdeck'te dünya genelinde yaşanan sorun Downdetector'ün hazırladığı harita üzerinden böyle görünüyor. Kırmızı noktalar, sorunun ağırlıklı olarak yaşandığı bölgeleri gösteriyor.

Hürriyet