Bilim & Teknoloji Twitter, iPhone uygulamasında yeni arama çubuğunu test ediyor

Twitter, iPhone uygulamasında yeni arama çubuğunu test ediyor

Bilim & Teknoloji

Twitter, iPhone uygulamasında yeni arama çubuğunu test ediyor

Twitter yeni arama çubuğunu iOS uygulamasının ana ekranında test ediyor. Bununla kullanım alışkanlıklarını ölçecek Twitter, arama çubuğunu ana ekrana yerleştirmenin faydalı olup olmayacağına karar verecek.

16 Ocak 2022, Pazar 09:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News




Twitter’ın iPhone uygulamasında arama için ana ekran sekmesinin hemen yanında özel bir sekme bulunuyor. Ancak mikro blog servisi bunu değiştirmek istiyor gibi görünüyor. Twitter’ın Destek hesabından yapılan paylaşımda yeni arama çubuğunun ana ekranın üst kısmına yerleştirileceği ve arama sekmesinin yerini de “Keşfet” sekmesinin alacağı görülüyor.


Yeni arama çubuğu küçük bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. Bu özellikle kullanım alışkanlıklarını ölçecek Twitter, arama çubuğunu ana ekrana yerleştirmenin faydalı olup olmayacağına karar verecek.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ev aletlerinde enerjik dönüşüm
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk mühendisin geliştirdiği kalp cihazına Avrupa Araştırma Konseyi'nden destek