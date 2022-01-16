Twitter, iPhone uygulamasında yeni arama çubuğunu test ediyor
Twitter yeni arama çubuğunu iOS uygulamasının ana ekranında test ediyor. Bununla kullanım alışkanlıklarını ölçecek Twitter, arama çubuğunu ana ekrana yerleştirmenin faydalı olup olmayacağına karar verecek.
16 Ocak 2022, Pazar 09:50 Son Güncelleme:
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Twitter’ın iPhone uygulamasında arama için ana ekran sekmesinin hemen yanında özel bir sekme bulunuyor. Ancak mikro blog servisi bunu değiştirmek istiyor gibi görünüyor. Twitter’ın Destek hesabından yapılan paylaşımda yeni arama çubuğunun ana ekranın üst kısmına yerleştirileceği ve arama sekmesinin yerini de “Keşfet” sekmesinin alacağı görülüyor.
Yeni arama çubuğu küçük bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. Bu özellikle kullanım alışkanlıklarını ölçecek Twitter, arama çubuğunu ana ekrana yerleştirmenin faydalı olup olmayacağına karar verecek.
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