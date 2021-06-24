Twitter, para kazanma özellikleri için başvuruları almaya başladı

Twitter, her ikisi de bu yılın başlarında duyurulan yeni para kazanma özelliklerini test etmek için 'küçük bir kullanıcı grubu' seçecek. Süper Takip özelliği, kullanıcıların özel içeriğe erişim için ayda 2.99, 4.99 veya 9.99 doları ücret almasını sağlayacak. Biletli Oda ise, Twitter’ın ses odalarından birine erişim için hesap sahiplerinin katılımcılardan 1 ila 999 dolar arasında ücret almalarına olanak tanıyacak. Ayrıca hesap sahiplerine oda boyutu sınırı belirleme gibi ekstra özellikler sunacak.

ABD’deki kullanıcılar, mobil uygulama kenar çubuğuna yeni eklenen 'Para Kazanma' seçeneğini işaretleyerek başvuru yapmaya uygun olup olmadıklarını görebilirler.

Test grubu katılımcıları başlangıçta, iOS ve Android’in uygulama içi satın almalar için aldığı kesintiden sonra, Biletli Oda veya Süper Takip ile kazandıkları paranın yüzde 97’sini ellerinde tutacak. Bir kullanıcı her iki sistemde de toplam 50 bin dolar kazanırsa, Twitter kesintisini yüzde 3’ten yüzde 20’ye çıkaracak.

Geçen ay Biletli Oda için yapılan ön izlemenin ardından şimdi de bu cömert gelir dağılımının planları açıklanmış oldu. Twitter’ın kıdemli ürün müdürü Esther Crawford, salı günü yaptığı açıklamada “Yeni ortaya çıkmaya başlayan seslerin para kazanabilmesini sağlamak istiyoruz, bu yüzden başlangıçta daha büyük bir pay almaya hak kazanacaklar. Süper Takip ve Biletli Oda’dan 50 bin dolar üstü kazanmak kazanmak, bu özelliklerden değer aldığınızı ve bunları gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olduklarını gösteriyor” dedi.