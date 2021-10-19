Twitter Reactions özelliğine ilişkin Twitter'dan yeni bir duyuru yapıldı. Twitter Türkiye hesabından yapılan duyuruyla reactions özelliğinin geri döndüğü açıklandı.

Twitter Türkiye konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Twitter Reactions'ı Türkiye'de sınırlı bir süre için yeniden test etmeye başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Tepkinizi bize iletmek için Kalbe uzun basın."