Bilim & Teknoloji Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden aktifleştirdi

Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden aktifleştirdi

Bilim & Teknoloji

Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden aktifleştirdi

Twitter Türkiye, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğinin yeniden aktif edildiğini duyurdu.

19 Ekim 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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Twitter Reactions özelliğine ilişkin Twitter'dan yeni bir duyuru yapıldı. Twitter Türkiye hesabından yapılan duyuruyla reactions özelliğinin geri döndüğü açıklandı.

Twitter Türkiye konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Twitter Reactions'ı Türkiye'de sınırlı bir süre için yeniden test etmeye başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Tepkinizi bize iletmek için Kalbe uzun basın."

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