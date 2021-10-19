Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden aktifleştirdi
Twitter Türkiye, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğinin yeniden aktif edildiğini duyurdu.
19 Ekim 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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Twitter Reactions özelliğine ilişkin Twitter'dan yeni bir duyuru yapıldı. Twitter Türkiye hesabından yapılan duyuruyla reactions özelliğinin geri döndüğü açıklandı.
Twitter Türkiye konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Twitter Reactions'ı Türkiye'de sınırlı bir süre için yeniden test etmeye başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Tepkinizi bize iletmek için Kalbe uzun basın."
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