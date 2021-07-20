Birçok uygulama, kullanıcıların kaydolmaları sırasındaki işlemlerini kolay hale getirmek için Google hesapları üzerinden giriş yapmalarına izin veriyor. Şimdiyse Twitter da bunlara katılıyor.

İlk olarak Android sürümüne gelmesi planlanan özellik için beta güncellemesi yayınlandı. Twitter'ın "Kaydol" ve "Giriş yap" seçeneklerinin yanı sıra "Google ile Devam Et" düğmesi de platforma eklendi.

“Google ile devam et” seçeneği kullanıcı adı, e-posta ve şifre gibi temel bilgileri doldurma gereğini ortadan kaldırarak Google hesabı ile oturum açmanıza veya hesap oluşturmanıza imkan sağlayacak.

Kullandığınız Twitter ile Google hesabının e-posta adresleri birbirleriyle aynıysa herhangi bir şifreye gerek duymadan oturum açabileceksiniz. Ancak iki hesabın e-posta adresleri farklı ise yöntemin işe yaraması için Twitter hesabınızda kullandığınız e-postayı Google hesabındaki e-posta ile değiştirmeniz gerekiyor.

Sınırlı sayıda kişi üzerinde test edilen özelliğin önümüzdeki günlerde herkes için kullanıma sunması bekleniyor.