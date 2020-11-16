Twitter profilini de sigortalatacağız

Türkiye Sigorta Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, IBM Think Digital Summit Türkiye’de “Emerge Smarter-Sigorta Şirketlerinin Dijital Dönüşüm Yol Haritası” paneline konuşmacı olarak katıldı. Türkmen; Pandemide dijital dönüşümün sigorta sektörüne etkileri, yapay zekânın sigorta sektörüne katkıları, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in yeni nesil teknolojiler üzerine çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Müşteri tarafına bakıldığında ise kişiselleştirilmiş deneyimin uzun süredir gündemde olduğuna dikkat çeken Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanoğlu yaşadıkça özel hissetmeyi tercih edecek. Bu alanda iyi deneyimler sunmanın sırrı da gelişmiş analitik yeteneklerle datayı gerçek zamanlı olarak etkin bir şekilde kullanmada ve ekosistemle entegre dijital platformlarda gibi duruyor. Ayrıca yapay zeka (AI) tabanlı chatbotlar, yine AI tabanlı hızlı hasar ödeme ile ilgili uygulamalar, FNOL süreçleri, evrağı ve imzayı ortadan kaldıran, kontrol operasyonlarını azaltan dijital iş süreçleri, bağlan-kullan diyebileceğimiz bulut teknolojileri, IoT cihazlar, start up iş birlikleri ve open api yapıları kısa vadede değerli fırsat alanları olabilir.”