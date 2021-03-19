Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de temsilci atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter’ın da düzenlemeye uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

CEZADAN KAÇINMIŞ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir süredir Türkiye’den reklam alamama cezasıyla karşı karşıya olan Twitter, yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak.



