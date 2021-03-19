Bilim & Teknoloji Twitter, Türkiye'ye temsilci atıyor

Twitter, Türkiye'ye temsilci atıyor

Bilim & Teknoloji

Twitter, Türkiye'ye temsilci atıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter’ın da Türkiye’ye temsilci atayacağı öğrenildi. Twitter, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye’nin şartlarını kabul edeceğini bildirirken, şu ana kadar yasal düzenleme gereği adım atmayan tek platform olarak Pinterest kaldı

19 Mart 2021, Cuma 11:36 Son Güncelleme:
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Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de temsilci atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter’ın da düzenlemeye uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

CEZADAN KAÇINMIŞ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir süredir Türkiye’den reklam alamama cezasıyla karşı karşıya olan Twitter, yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak.


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