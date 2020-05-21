Twitter, tweet’lere verilen yanıtları sınırlayacak

Özellik dahilinde kullanıcılar, tweet yazma ekranında yeni bir bölüm görecek. Bu bölüm üzerinden herkesin tweet’i yanıtlayabilmesi, sadece takip edilen kişilerin tweet’i yanıtlayabilmesi ve sadece tweet’te bahsedilen kişilerin cevap verebilmesi seçenekleri arasında seçim yapılabilecek. Bir kullanıcı tweet’ine verilebilecek yanıtları sınırlarsa bu durum tweet’in beğenilmesine veya retweet edilmesine engel olmuyor.









Özellik sayesinde kişiler, attıkları tweet’lere sadece tweet içerisinde bahsettikleri kişilerin cevap vermesini seçebiliyor. Kullanıcılar tweet’e verilebilecek yanıtların sınırlandırıldığını tweet’in altına eklenen bir açıklamayla görebiliyor.

Twitter’dan verilen bilgiye göre, söz konusu özellik halihazırda servisin iOS, Android ve web uygulamaları üzerinde test ediliyor.



