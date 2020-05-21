Bilim & Teknoloji Twitter, tweet’lere verilen yanıtları sınırlayacak

Twitter, tweet’lere verilen yanıtları sınırlayacak

Bilim & Teknoloji

Twitter, tweet’lere verilen yanıtları sınırlayacak

Twitter, kullanıcılarına tweet’lerine verilebilecek yanıtları sınırlama imkanı sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Şirket, belirli bir kitle üzerinde “Conversation Participants” olarak geçen bir özelliğin testine başladı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Özellik dahilinde kullanıcılar, tweet yazma ekranında yeni bir bölüm görecek. Bu bölüm üzerinden herkesin tweet’i yanıtlayabilmesi, sadece takip edilen kişilerin tweet’i yanıtlayabilmesi ve sadece tweet’te bahsedilen kişilerin cevap verebilmesi seçenekleri arasında seçim yapılabilecek. Bir kullanıcı tweet’ine verilebilecek yanıtları sınırlarsa bu durum tweet’in beğenilmesine veya retweet edilmesine engel olmuyor.



Özellik sayesinde kişiler, attıkları tweet’lere sadece tweet içerisinde bahsettikleri kişilerin cevap vermesini seçebiliyor. Kullanıcılar tweet’e verilebilecek yanıtların sınırlandırıldığını tweet’in altına eklenen bir açıklamayla görebiliyor.

Twitter’dan verilen bilgiye göre, söz konusu özellik halihazırda servisin iOS, Android ve web uygulamaları üzerinde test ediliyor.


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