Bilim & Teknoloji Twitter, yeni emoji tepkileriyle tweet atmayı daha stresli hale getirebilir

Twitter, yeni emoji tepkileriyle tweet atmayı daha stresli hale getirebilir

Bilim & Teknoloji

Twitter, yeni emoji tepkileriyle tweet atmayı daha stresli hale getirebilir

Twitter kısa süre sonra Facebook ile hatırlanan önemli bir özelliği bünyesine katacak. Şirket, yeni emojilerle kullanıcılarının çok yönlü anlık tepkiler vermelerini sağlayacak.

25 Mart 2021, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Twitter platformu bugün az sayıda kullanıcısına yeni özelliğinin ipuçlarını veren bir anket gönderdi. Bir kullanıcı bunu ekran görüntüsü alarak yeni emoji tepkilerinin ilk halini takipçileriyle paylaştı. Ankette beğenme, gülme, şaşırma, üzülme, sinirlenme gibi çok çeşitli ikonlar göze çarptı.

Bir Twitter sözcüsü konu hakkında, "Twitter'da yapılan konuşmalarda insanların kendilerini ifade etmeleri için ek yollar araştırıyoruz" dedi. Sözcü, Twitter'ın araştırmasının henüz ilk aşamalarında olduğunu vurguladı ve emojilerin yerini almak yerine mevcut "kalp" düğmesine ek olarak sunulacağını belirtti.

Twitter, aynı zamanda kullanıcıların bir tweet’i beğenmediklerini açıkça belirtmelerine de izin verecek.

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