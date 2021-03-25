Twitter platformu bugün az sayıda kullanıcısına yeni özelliğinin ipuçlarını veren bir anket gönderdi. Bir kullanıcı bunu ekran görüntüsü alarak yeni emoji tepkilerinin ilk halini takipçileriyle paylaştı. Ankette beğenme, gülme, şaşırma, üzülme, sinirlenme gibi çok çeşitli ikonlar göze çarptı.

Bir Twitter sözcüsü konu hakkında, "Twitter'da yapılan konuşmalarda insanların kendilerini ifade etmeleri için ek yollar araştırıyoruz" dedi. Sözcü, Twitter'ın araştırmasının henüz ilk aşamalarında olduğunu vurguladı ve emojilerin yerini almak yerine mevcut "kalp" düğmesine ek olarak sunulacağını belirtti.

Twitter, aynı zamanda kullanıcıların bir tweet’i beğenmediklerini açıkça belirtmelerine de izin verecek.