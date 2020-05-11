Twitter yorumlu retweet sayacını test ediyor

Araştırmacı Jane Manchun Wong, Twitter’ın planladığı bir özelliği ortaya çıkardı. Wong’a göre Twitter, platforma yorumlu retweet sayacı ekleyecek. Bu sayaç, mevcut retweet sayacından farklı şekilde çalışacak. Ancak iki sayacı, beğeni sayacıyla birlikte aynı bölümde görmek mümkün olacak. Yorumlu retweet sayacı, beğeni ve retweet sayaçlarının altında ekstra bir satırda gösterilecek.





Twitter, Android uygulamasında sekmeli bir retweet sekmesini test ediyor. Bu sekmede ise retweetler, yorumlular ve yorumsuzlar olarak ikiye ayrılmış durumda. Bu sekmenin iOS üzerindeki testi daha önce başlamıştı.

Twitter, yorumlu retweet sayacı özelliğini tüm kullanıcılara ne zaman açacak belli değil. Hatta bu özelliği kullanıla açılıp açılmayacağı da net değil.



