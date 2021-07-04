Twitter’a erişim sağlanamıyor! Twitter çöktü mü?
Twitter çöktü mü sorusu internet kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Özellikle İstanbul’daki kullanıcılar Twitter’a erişim sorunu yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü?
04 Temmuz 2021, Pazar 10:28 Son Güncelleme:
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Twitter’a 4 Temmuz 2021 tarihinde erişim zorluğu yaşıyor. Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı Twitter'a erişimde kesintiler meydana geliyor. Kullanıcı raporları da Twitter’da olası problemler var olduğuna işaret ediyor.
Instagram ve Facebook'ta ise bir sorun görünmüyor.
Erişim sıkıntısının neden kaynaklandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
GÜNCELLEME: Yapılan çalışmalar sonrasında platforma şimdilik sorunsuzca erişim sağlanabiliyor.
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