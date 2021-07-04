Twitter’a erişim sağlanamıyor! Twitter çöktü mü?

Twitter’a 4 Temmuz 2021 tarihinde erişim zorluğu yaşıyor. Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı Twitter'a erişimde kesintiler meydana geliyor. Kullanıcı raporları da Twitter’da olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

Instagram ve Facebook'ta ise bir sorun görünmüyor.

Erişim sıkıntısının neden kaynaklandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜNCELLEME: Yapılan çalışmalar sonrasında platforma şimdilik sorunsuzca erişim sağlanabiliyor.