Bilim & Teknoloji Twitter'a geri al butonu geliyor

Twitter'a geri al butonu geliyor

Bilim & Teknoloji

Twitter'a geri al butonu geliyor

Twitter'ın tweet gönderildikten sonra bir süreliğine kullanıcıya 'undo' yani geri al seçeneği sunmayı planladığı söyleniyor.

09 Mart 2021, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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Twitter yeni bir özelliği test ediyor. Tersine mühendislikle ortaya çıkartılan bu yeni özelliğe göre mikroblogging sitesi Twitter, paylaşımdan sonra geri al (undo) imkanı getiriyor.

Birçok platformda yeni özellikleri tespit eden Jane Manchun Wong tarafından fark edilen özelliğin ne zaman yayına sokulacağı bilinmiyor.



Twitter, paylaşım tuşuna bastıktan sonra birkaç saniyeliğine içeriği beklemeye alıyor. Bu süre içerisinde kullanıcı paylaşımda bir hata fark ederse, undo tuşuna basarak gerekli düzeltmeleri yapabiliyor. Böylece kullanıcı tweet'i silip, tekrar paylaşmak zorunluluğundan kurtulmuş oluyor. Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapılmazsa tweet atılmış oluyor.

Twitter'ın bu özelliği ne zaman yayına alacağı belli değil.


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