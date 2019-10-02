Twitter’a yeni özellik geldi

Twitter, direkt mesajlar için bir yenilik yaptı. İlk olarak iOS kullanıcılara sunulan bu özellik, işletme hesabı yönetenlerin hayatını kolaylaştıracak.

Direkt mesajlarda arama yapma özelliği nihayet kullanıma sundu.

Android'lere de gelmesi bekleniyor

Arama yapma özelliği sayesinde mesajlar kısmında arama yapıp iletişime devam edilebilecek.

Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde Android’lere de gelmesi beleniyor.



