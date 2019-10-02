Twitter’a yeni özellik geldi
Twitter geçen günlerde yeni bir özelliğin hayata geçeceğini duyurmuştu. Bugün beklenen o yenilik geldi. Artık mesajlarda arama yapma özelliği olacak
Twitter, direkt mesajlar için bir yenilik yaptı. İlk olarak iOS kullanıcılara sunulan bu özellik, işletme hesabı yönetenlerin hayatını kolaylaştıracak.
Direkt mesajlarda arama yapma özelliği nihayet kullanıma sundu.
Android'lere de gelmesi bekleniyor
Arama yapma özelliği sayesinde mesajlar kısmında arama yapıp iletişime devam edilebilecek.
Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde Android’lere de gelmesi beleniyor.