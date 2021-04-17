Bilim & Teknoloji Twitter'da erişim sorunu: Çalışmalar devam ediyor

Twitter'da erişim sorunu: Çalışmalar devam ediyor

Bilim & Teknoloji

Twitter'da erişim sorunu: Çalışmalar devam ediyor

Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

17 Nisan 2021, Cumartesi 20:26 Son Güncelleme:
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Twitter’ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter’ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter’da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

AA

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