Twitter’da kullanıcılar bir günde kaybolma özelliğine tepki gösterdi

İlkin Snapchat'ın sunduğu ve Instagram, Facebook, WhatsApp'ın popüler hale getirdiği "hikâyeler" formatına benzediği belirtilen, "gelip geçici" manası da taşıyan "Fleets" isimli özelliğe #RIPTwitter etiketiyle tepki verenler, mikro-bloglama sitesinin diğer sosyal medya platformlarından farkı kalmayacağı eleştirisini yöneltti.

Twitter şirketinin ürün sorumlusu Kayvon Beykpour, deneme aşamasındaki yeni özelliği, insanlara kamuoyuna açık paylaşmaktan rahatsızlık duydukları düşünceleri yayımlama fırsatı sunmasıyla savundu.

Twitter paylaşımlarının kalıcı ve edimsel niteliğinin bazı kullanıcıların gözünü korkuttuğunu söyleyen Beykpour, "'Fleets' özelliğinin insanlara tweetlemeyi akıllarına getirmeyecekleri akış halindeki düşüncelerini paylaşma imkanı sunmasını umuyoruz" dedi.

Bir kullanıcı profili fotoğrafına tıklandığında kaybolan mesajlar boy gösterecek, bunlara yönelik diğer kullanıcıların tekrarlama, beğenme, karşılık verme, yorum yapma gibi seçenekleri olmayacak.

Ancak birçok kullanıcı bu haber karşısında diğer sosyal medya platformlarındaki özellikleri değil, sadece tweetleri yeniden düzetlme ve düzenleme özelliği talep ederken, onun yerine kendilerine 24 saat sonra kaybolma özelliği takdim edilmesinden yakındı.