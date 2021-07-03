Twitter’da tweet’lerinizi sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz

Ortaya çıkan detaylara göre, Güvenilir Arkadaşlar özelliğinin kullanıma sunulmasıyla kullanıcıların, özelliği kullanabilmek için bir liste oluşturması gerekecek. Oluşturulan liste, kullanıcıların güvendiği arkadaşlarının kimler olduğunun belirlenmesini sağlayacak.

Sonrasında Twitter, Güvenilir Arkadaşlar özelliği üzerinden paylaşılan tweet’leri kısıtlıyor. Söz konusu modda paylaşılan tweet’ler, yalnızca Güvenilir Arkadaşlar listesindeki kullanıcılar tarafından görüntüleniyor.

Twitter’ın Güvenilir Arkadaşlar özelliğini herkes için ne zaman kullanıma sunacağı belli değil.

Twitter bunun dışında iki özellik üzerinde daha çalışıyor. Facets adlı özellik, tweet’lerinizi gönderirken kategorilere ayırmanıza izin verirken; şirket, kullanıcıların yanıtlarında görmek istemeyecekleri belirli ifadeleri listelemelerine de izin verecek.