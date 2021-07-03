Bilim & Teknoloji Twitter’da tweet’lerinizi sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz

Twitter’da tweet’lerinizi sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz

Bilim & Teknoloji

Twitter’da tweet’lerinizi sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz

Twitter, Instagram hikayelerindeki Yakın Arkadaşlar özelliğine benzer Güvenilir Arkadaşlar (Trusted Friends) isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kısıtlı bir kullanıcıyla test edilen özellik, bir tweet’in kullanıcıların belirlediği belirli bir grup kullanıcı tarafından görülmesini sağlıyor.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 11:33 Son Güncelleme:
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Ortaya çıkan detaylara göre, Güvenilir Arkadaşlar özelliğinin kullanıma sunulmasıyla kullanıcıların, özelliği kullanabilmek için bir liste oluşturması gerekecek. Oluşturulan liste, kullanıcıların güvendiği arkadaşlarının kimler olduğunun belirlenmesini sağlayacak.

Sonrasında Twitter, Güvenilir Arkadaşlar özelliği üzerinden paylaşılan tweet’leri kısıtlıyor. Söz konusu modda paylaşılan tweet’ler, yalnızca Güvenilir Arkadaşlar listesindeki kullanıcılar tarafından görüntüleniyor. 

Twitter’ın Güvenilir Arkadaşlar özelliğini herkes için ne zaman kullanıma sunacağı belli değil.

Twitter bunun dışında iki özellik üzerinde daha çalışıyor. Facets adlı özellik, tweet’lerinizi gönderirken kategorilere ayırmanıza izin verirken; şirket, kullanıcıların yanıtlarında görmek istemeyecekleri belirli ifadeleri listelemelerine de izin verecek. 

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