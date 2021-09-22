Twitter’daki kripto para konuşmaları 2021’de yarı yarıya arttı

Pandemi boyunca özellikle, kısmen insanların daha fazla zamanı olduğu için de, giderek daha fazla insan yatırım, kripto para birimleri, fintek ve daha fazlasını tartışmak ve öğrenmek için Twitter'ı seçti. Bu konuşmaların doğasını daha iyi anlamak adına Twitter; İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya'daki finansla ilgili Twitter sohbetlerini analiz edebilmek için Brandwatch ve Sparkler ile ortaklık kurdu.

Twitter’in açıkladığı rakamlara göre; yalnızca Mayıs 2021'de Twitter’da Avrupa genelinde finansla ilgili 1,3 milyon tweetleşme gerçekleşti. Bu rakam Ocak 2019'daki 690.000 sohbetin neredeyse iki katı oldu. Twitter'daki kişilerin %41'i, Twitter'da yatırım kararlarını etkileyebilecek finans ve iş haberleri gördüklerini söyledi.

Kripto para bu ivmenin en önemli nedenlerinden biri. Kripto para birimiyle ilgili Tweetlerde 2021’de bir önceki yıla göre %42 artış gerçekleşti. Avrupalı Twitter kullanıcılarının finans konusundaki konuşmalarının %34'ü artık kripto para birimleri etrafında dönüyor ve %47'si kişisel finansla ilgili.

Pandemi sırasında yatırım araştırma için daha fazla zaman oldu

Yakın zamanda yatırım yapanların %46'sı bunu pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez yaptıklarını söylerken, %43'ü yatırımlarının ana nedeni olarak pandemi sırasında araştırma yapmak için daha fazla zamanları olması olduğunu belirtti.

Şu anda yatırım yapmayanlara sorulduğunda, %40'ı önümüzdeki altı ay içinde borsaya yatırım yapmayı, %37'si tasarruf hesabı açmayı ve %22'si emtiaya geçmeyi düşündüklerini söyledi.

Genel olarak, ankete katılanların %36'sı önümüzdeki 12 ay için en büyük finansal önceliklerinin beklenmedik zorluklar için para biriktirmek olduğunu söylüyor, insanlar temkinli hissediyorlar.

Yeni fintek ve ödeme yöntemlerine yoğun ilgi

Avrupalı Twitter kullanıcıları, yeni fintech ve yeni ödeme, tasarruf ve yatırım biçimlerine yoğun ilgi gösteriyor. Farklı kripto para birimleri ve cüzdanlar hakkında bilgi nispeten yüksek; %87'si Bitcoin hakkında bilgi sahibi, %38'i Dogecoin'den haberdar ve %41'i Ethereum'a aşina. Yaklaşık %40'ı eToro ve Coinbase gibi kripto cüzdanlarından haberdar olduklarını söylüyor.

Kripto para birimine yatırım yapanların %72'si pandemi sırasında kripto paraya daha fazla yatırım yaptıklarını söylerken, şu anda yatırım yapmayanların çoğu kripto para birimlerine para yatırmaya daha açık.

Genel olarak, Twitter nüfusu finteke güveniyor, %73'ü temassız ödeme kullanıyor ve %67'si geçtiğimiz ay PayPal kullanmış. Ankete katılan dört pazardaki Twitter kullanıcılarının da Apple Pay'i kullanma oranı genel olarak bu pazarlardaki kişilere göre %64 daha fazla.

Benzer şekilde, bir fintech hesabı açma olasılıkları genel nüfustaki insanlardan belirgin şekilde daha yüksek ve %61'i açacağını söylüyor. Bu bankaları kullanmayanlar, müşteri hizmetleri ve faiz oranlarını gerekçe olarak göstererek, fintech bankalarının mesajlarını şekillendirmeleri için bir fırsat sundu.