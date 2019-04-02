Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, “Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz" dedi.