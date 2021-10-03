Dünya Twitter'dan flaş kısıtlama kararı! Taliban Sözcüsü'ne büyük şok

Twitter'dan flaş kısıtlama kararı! Taliban Sözcüsü'ne büyük şok

Dünya

Twitter'dan flaş kısıtlama kararı! Taliban Sözcüsü'ne büyük şok

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

03 Ekim 2021, Pazar 20:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır." ifadesi ile karşılaştı.

Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.

AA

İlgili Haberler
Taliban, kadın eğitmen ve öğrencilerin ünversiteye girişini yasakladıTaliban'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Uçuşlara hazır


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere'de kriz devam ediyor! Tedarik sorunu Noel'e kadar sürebilir