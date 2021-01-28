Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcı paylaşımlarında rastlanan yanlış veya gerçek dışı bilgilerle mücadele etmek için yeni geliştirdiği ‘@Birdwatch’ isimli özelliği tanıttı. Twitter’ın resmi blog sayfasındaki açıklamada, kullanıcıların, paylaşımlardaki yanıltıcı bilgileri fark etmesine ve alternatif bilgi paylaşımı için not yazmalarına olanak tanıyan yeni bir program başlatıldığı belirtildi.

Yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz paylaşıma not düşün

Deneme aşamasındaki Birdwatch’la ilgili ‘Yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz paylaşıma not düşün’ şeklinde bir ibarenin paylaşımlara ekleneceği, böylece ‘diğer kullanıcılar için paylaşım hakkında uyarıda bulunabileceği ve konuyla ilgili alternatif bilgilerin eklenebileceği bir tasarım olarak geliştirildiği’ kaydedildi. Yeni uygulama, yanlış bilgi içerdiği düşünülen paylaşımlarda düşülen notlar için üçüncü şahıslara puan verme imkanı da tanıyacak.

Twitter Support isimli kurumsal hesaptaki duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Herkesi bu programa kaydolmaya ve katılmaya davet ediyoruz. Grup ne kadar geniş ve çeşitli olursa, yanlış bilgileri etkili bir şekilde değerlendirmede o kadar iyi olacaktır. Bu konuda yardımınıza ihtiyacımız var.