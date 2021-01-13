Türkiye Uber'den Türkiye için açıklama geldi

Uber'den Türkiye için açıklama geldi

Türkiye

Uber'den Türkiye için açıklama geldi

Uber'in sosyal medya hesabından Türkiye hakkında yeni bir paylaşım yapıldı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 10:04 Son Güncelleme:
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Uber'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de erişimin kaldırıldığı bildirildi.

Uber'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!

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