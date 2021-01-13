Uber'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de erişimin kaldırıldığı bildirildi.

Uber'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!











