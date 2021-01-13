Uber'den Türkiye için açıklama geldi
Uber'in sosyal medya hesabından Türkiye hakkında yeni bir paylaşım yapıldı.
13 Ocak 2021, Çarşamba 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Uber'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de erişimin kaldırıldığı bildirildi.
Uber'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!
https://twitter.com/Uber_Turkiye/status/1349234723101536262