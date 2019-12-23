Uber’e erişim Türkiye’de tamamen yasaklandı

Uber’in ticari taksi sahiplerini rahatsız etmeye başlaması ve aradaki krizin tırmanması, yasal süreçlere girilmesine zemin hazırlamıştı. Atmosferin gerilmesiyle beraber İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksiciler Derneği uygulamayla ilgili şikayette bulunmuş ve dava açmıştı. Açılan davanın ardından mahkeme, Uber ve Uber XL hizmetlerinin haksız rekabete sebebiyet verdiği gerekçesiyle Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti.

Alınan kararla birlikte mahkeme, Uber’in Türkiye’deki hizmetlerini yasaklamış ve internet uygulamalarına da erişim engeli koyulmasını talep etmiş oldu. 16 Ekim’de alınan ve uygulamaya erişimin yasa dışı olduğuna kanaat getiren karar dün akşam itibariyle uygulanmaya başladı. Artık Türkiye içerisinde internet üzerinden Uber’e erişim mümkün olmayacak.

Kararın uygulamaya konulmasını ve erişim engelini Twitter üzerinden duyuran Yaman Akdeniz, konuyla ilgili olarak “Sonunda mahkeme kararı uygulandı ve Uber Türkiye’den erişime bu akşam engellendi. Kararın icrası bu kararı uygulamaya yetkisi olmayan Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından yapıldı. Taksiciler kazandı, Türkiye kaybetti” şeklinde bir paylaşımda bulundu.