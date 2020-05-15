Ubisoft’un 10 milyondan fazla satan 11 oyunu açıklandı

Ubisoft’un 2019 - 2020 yıllık kazanç raporunu göre şirket, PS4, Xbox One ve PC’de satışa sunduğu oyunlardan 11 tanesinin 10 milyondan fazla satış başarısı yakaladı. Niko Partners’in kıdemli analisti Daniel Ahmad, Twitter üzerinden Ubisoft’un 2019 - 2020 yılları arasında en yüksek satış rakamlarına ulaştığı oyunları yayınladı.

Listede Tom Clancy's ve Assassin’s Creed oyunları çoğunlukta.

Ubisoft’un bir yıl içinde 10 milyon satışı geçen 11 oyunu şu şekilde:

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

The Division

The Division 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Ghost Recon Wildlands

Rainbow Six Siege

Watch Dogs

Watch Dogs 2