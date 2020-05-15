Ubisoft’un 10 milyondan fazla satan 11 oyunu açıklandı
Ubisoft'un en son kazanç raporu , bu konsol jenerasyonundaki satışları hakkında, özellikle de başarılı olan franchise'lar ve oyunlar da dahil olmak üzere bazı bilgiler içeriyor. Ubisoft, PS4, Xbox One ve PC'de piyasaya sürüldükten sonra 11 oyunun 10 milyondan fazla birim sattığını açıkladı. Onur Binay/posta.com.tr
15 Mayıs 2020, Cuma 11:03 Son Güncelleme:
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Ubisoft’un 2019 - 2020 yıllık kazanç raporunu göre şirket, PS4, Xbox One ve PC’de satışa sunduğu oyunlardan 11 tanesinin 10 milyondan fazla satış başarısı yakaladı. Niko Partners’in kıdemli analisti Daniel Ahmad, Twitter üzerinden Ubisoft’un 2019 - 2020 yılları arasında en yüksek satış rakamlarına ulaştığı oyunları yayınladı.
Listede Tom Clancy's ve Assassin’s Creed oyunları çoğunlukta.
Ubisoft’un bir yıl içinde 10 milyon satışı geçen 11 oyunu şu şekilde:
Assassin's Creed Odyssey
The Division
The Division 2
Far Cry 4
Ghost Recon Wildlands
Rainbow Six Siege
Watch Dogs
Watch Dogs 2