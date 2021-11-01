Magazin Üç Kuruş dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Üç Kuruş dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

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Üç Kuruş dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Üç Kuruş dizisi, 1 Kasım Pazartesi akşamı seyircinin karşısına çıkıyor. Aylardır adından söz edilen ve merakın üst seviyelere ulaştığı dizi, İçerde ve Çukur dizilerinin yapımcılığını üstlendiği Ay Yapım imzasını taşıyor. İşte Üç Kuruş hakkında merak edilen soruların yanıtları…

01 Kasım 2021, Pazartesi 17:54 Son Güncelleme:
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Üç Kuruş dizisinde beklenen tarih geldi. Daha fragmanıyla bile heyecan uyandıran dizi Show TV ekranlarında ilk bölümüyle görücüye çıkarken, Üç Kuruş’un konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlar da araştırılmaya başlandı…

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Çıngıraklı” kendine has karakterleri ve sert kuralları olan renkli bir Roman mahallesidir. Mahallenin “koruyucusu” konumunda ise mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) bulunmaktadır. Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin (Ekin Koç) ile Kartal arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkarır.

ÜÇ KURUŞ’UN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ekin Koç,
  • Uraz Kaygılaroğlu,
  • Nesrin Cavadzade,
  • Diren Polatoğulları,
  • Nursel Köse,
  • Aslıhan Malbora,
  • Ercan Kesal,
  • Civan Canova,
  • Mustafa Kırantepe,
  • Umutcan Ütebay,
  • Uğur Yıldıran,
  • Damla Makar,
  • Aytaç Uşun,
  • Melissa Yıldırımer,
  • Süreyya Kilimci,
  • Alişan Uğur,
  • Cenk Kangöz,
  • Muttalip Müjdeci,
  • Burak Altay,
  • Asena Girişken,
  • Erkan Üçüncü,
  • Tuğçe Yolcu,
  • Aylin Engör,
  • Özkan Özipek,
  • Volkan Kıran,
  • Ömer Civan Şit
  • Ömer Çobanoğlu

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çekilen Üç Kuruş dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekiliyor.

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