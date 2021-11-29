Üç yılda üç kez büyük ikramiyeyi kazandı: Yine inanamadım

Montgomery County'de ikamet eden şanslı kadın yaklaşık iki hafta önce önce iki adet 5 dolarlık (yaklaşık 63 TL) Lucky kazı kazan bileti satın aldı. İlk bilete hiçbir ödül çıkmasa da ikinci bilete şans oyununun en büyük ikramiyesi olan 50 bin dolar (yaklaşık 632 bin TL) vurdu.

Maryland Piyango yetkilileri tarafından ismi gizlenen kadının aynı yerden aldığı biletlere üçüncü kez büyük ikramiye çıktığını söylendi.

Ağustos 2018'de Bonus Cash oyununu oynayan gizemli kadın, yine 50 bin dolar kazanmıştı. Aynı yıl ekimdeyse aynı meblağı bu kez Cash Craze Doubler oynayarak kazandı.

Emekli bir hizmetçi olan kadın, üçüncü kez kazandığı için şoke olduğunu söyleyerek, piyango yetkililerine, "Buna yine inanamadım" dedi.

Şanslı kadın, ayrıca "Pek çok kişi her gün şans oyunu oynuyor ama kazanamıyor" ifadelerini kullandı. Arkadaşı ise "Bana söylediğinde onun adına çok sevinmiştim. 50 bin doları yine kazanmasına inanmak zor" diye konuştu.

Gizemli kadın kazandığı parayı çok ihtiyaç duyduğu bazı ev tadilatları için harcayacağını söyledi.