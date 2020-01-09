'Uçak enkazında füze parçaları var'

Ukrayna, İran'ın başkenti Tahran'da kalkıştan hemen sonra paramparça olan yolcu uçağının enkazında Rus füze parçaları göründüğünü açıkladı. Söz konusu açıklama, internette yayınlanan bazı görüntülere dayandırıldı.

Ukrayna Güvenlik Konseyi, 176 yolcu ve mürettebata mezar olan uçağın içinde terörist bir saldırı ihtimalini araştıracak. Resmi açıklamaya göre, Kiev yönetimi , füze, çarpışma veya motor patlaması gibi olasılıkları da değerlendirecek. Ukrayna hükümeti, olayı araştırmak üzere kriz grubu kurduğunu dün duyurmuştu.

Kara kutuyu vermeyecekler

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. İran, uçağın kara kutularının ABD'ye ve ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'e verilmeyeceğini ilan etmiş ve Ukraynalıların soruşturmaya katılabileceğini belirtmişti.

İlk tespitlere göre, PS 752 sefer sayılı uçağın havada alev aldığı ve teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor. Uçaktaki 176 yolcu ve mürettebatın tamamı öldü.

Uçakta 63 vatandaşı ölen Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau da soruşturmada rol almayı beklediklerini ve teknik destek teklifinde bulunduklarını belirtti.



