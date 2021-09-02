Uçak kazası kurbanı seri katil çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde 2000 ve 2001 arasında üç hayat kadını öldürüldü. Polis olay yerinden şüpheliye ait DNA izlerini topladı. Ancak veritabanındaki bilgilerle uyuşmadı. Uzmanlar, DNA örneklerini işbirliklerini kullanarak Brezilya’daki veritabanlarıyla eşleştirdi. Sonuçlar bu kez Roberto Fernandes’i gösterdi. İki ülke arasında iade anlaşması olmadığından ABD’li dedektifler Brezilya’ya gidip Fernandes’i sorgulamak istedi. Ancak Fernandes’in 2005’te uçak kazasında öldüğü öğrenildi.

Jessica Good, Sia Demas, Kimberly Dietz- Livesey

Jessica Good, Miami’de okyanus yüzeyinde bulundu.

Sia Demas’ın bedeni de spor çantasına konulmuştu.

Kimberly Dietz- Livesey’nin bedeni bir bavulda bulundu.

EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Dahası Fernandes, 1996’da da eşini öldürmekle de suçlanmış, meşru müdafaa ile kurtulmuştu. Eşinin ailesinin peşine tetikçi taktığını anlayınca da ABD’ye kaçmıştı. ABD’den de Paraguay’a kaçarken uçak kazasında ölmüştü. ABD’li yetkililer Fernandes’in öldüğünün kanıtlanması için bedeninin iade edilmesini istediler. Sonunda geçen yıl izin çıktı. Cesetteki DNA’lar da olay yerlerinden alınan DNA örnekleriyle uyuştu. Florida emniyeti, üç kadının katilinin Fernandes olduğunu açıkladı. Fernandes’in ülkedeki aydınlatılamayan başka kadınların da katili olduğundan şüphe ediliyor.

Miami’de uzun yıllar kabin görevlisi olarak çalışan Roberto Fernandes’in pilotluk ehliyeti vardı.