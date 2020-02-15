Türkiye Uçak kazasındaki pilotun ifadesi yarım kaldı

Uçak kazasındaki pilotun ifadesi yarım kaldı

Türkiye

Uçak kazasındaki pilotun ifadesi yarım kaldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında mürettebatın ifadeleri alınmaya devam ediyor. Kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi yarım kaldı.

15 Şubat 2020, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin doktorların izin vermemesi üzerine yarım kaldığı öğrenildi. Pilotun ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde devam edileceği kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

DHA


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