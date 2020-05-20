Dünya Uçak motorları üreten firma 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Uçak motorları üreten firma 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünya

Uçak motorları üreten firma 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyaca ünlü uçak motorları üreten firma Rolls-Royce pandemi nedeniyle 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uçaklar için motor üreten firma, işgücünün yaklaşık beşte birinin azaltılmasının esas olarak sivil havacılık bölümünü etkileyeceğini söyledi. Warren East, "Bu bizim yarattığımız bir kriz değil. Ancak karşılaştığımız ve uğraşmamız gereken kriz" dedi.

BCC'nin haberine göre işten çıkarmaların büyük çoğunluğunun İngiltere'de olması bekleniyor. Rolls-Royce, dünya çapında 52.000 kişiyi istihdam ediyor. Hava yolculuğu, corona virüs dünyaya yayılmaya başladığından ve birçok havayolunun iş kesintileri açıkladığından beri sanal bir duruşa zemin hazırladı.

Şirket, iş kayıplarının yanı sıra, tesisleri ve mülkleri gibi alanlarda maliyetleri düşüreceğini söyledi. Toplam 1,3 milyar sterlin maliyet tasarrufu yapmayı bekliyor.


İlgili Haberler
Milyonlarca kişiye fırtına tahliyesi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karantinadaki Adalar yaza hazırlanıyor
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milyonlarca kişiye fırtına tahliyesi