Uçakta cep telefonu kullananlara ağır ceza geliyor

Uçak yolculuğu yaparken cep telefonu kullanmanın yeni cezası belli oldu. Uçak yolcuklarında cep telefonu kullananlara ağır ceza geliyor. Buna göre, uçak yolculuklarında cep telefonunu kapatmayanlar 2.603 TL ödeyecek. Uçak yolculuklarında cep telefonu kullanmamaya önem göstermeniz gerekiyor. Cep telefonu kullanmayı planlıyorsanız uçuş moduna almanız gerektiğini söyleyelim.

Kurallara aykırı İHA (drone) uçuranlara 18 bin liraya kadar para cezası – Sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alınan kararlara uymayanlara da 1.586 liradan 31 bin 905 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2019 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak tespit ve ilan edildiği anımsatıldı.