Uçamayan papağana kanat nakli yaptılar

Wei Wei isimli yeşil yanaklı konur cinsi papağanın kanatları, uçmasın diye kesilmişti. Ancak bu durum onun sürekli düşmesine ve kendini yaralamasına neden oldu. Avustralya Brisbane'deki 31 yaşındaki veteriner Catherine Apuli, bağışlanan kanatlarla Wei Wei'ye yeni bir kanat nakli yaptı. Imping olarak bilinen bu yöntem, kanattaki hasarlı kanatların yerine yenisini takarak yapılan asırlık bir uygulama. Bağışlanan tüy parçaları, kürdan ve tutkal görevi gören bir malzemeyle Wei Wei'nin hasar görmüş kanatlarına yapıştırıldı.





Operasyon başarılı geçti ve Wei Wei birkaç saat içinde tekrar uçmayı başardı. Hatta manevra yapıp yere inmeyi bile öğrendi.

Dr. Apuli, 'Kuşun kanatları dönmüştü ve bunun nedeni de tüylerin çok fazla ve çok kısa kesilmiş olmasıydı. Kanat dönmesinin bir etkisi olarak kuş, yere düşerek kendine zarar veriyor' dedi.

Kuşların kanatları neden kesilir?

Evcil kuşların kanatları, sahibine alışması ve evden kaçmasını önlemek amacıyla kesilebiliyor. Bu onları tavan vantilatörleri, soba ve tuvalet gibi tehlikelerden de koruyor. Kanat kesme işlemi, genellikle sahipler, yetiştiriciler, veterinerler veya evcil hayvan dükkanları tarafından yapılır ve doğru yapıldığında ağrısızdır.

Bununla birlikte, bazı evcil hayvan sahipleri, kuşun doğal özgürlüğünü ortadan kaldırdığı için bu uygulamanın acımasız olduğuna inanıyor. Kuşların kanatları kesilince, egzersiz yapma şansları da kalmaz.

Imping nedir?

Imping - veya 'implanting' - hasarlı tüylerin yenilerinin parçalarıyla onarıldığı bir tedavi yöntemidir. Bağışlanan tüyler temizlenmeden önce temizlenir ve sterilize edilir.T üyün tabanı ahşap bir kürdan, tel veya başka bir desteğin girişine izin vermek için kesilir, bu daha sonra tutkal ile yerine sabitlenir. Tedavi ağrısızdır. Genellikle avcılar tarafından kuşlar avlanırken hasar gören tüyleri onarmak için kullanılır.



