Uçan araba Cezeri

Geliştirdiği insansız hava araçları ile (İHA) ile savunma sanayisine damga vuran BAYKAR’ın tamamen yerli mühendisler tarafından tasarladığı uçan araba CEZERİ, geçen eylül ayında ilk uçus testini başarıyla tamamladı. Otonom yani sürüsüz uçabilen bu arabanın tüm donanımı akıllı teknoloji sistemleriyle kurgulandı. Türkiye bu alandaki başarısıyla dünya otonom teknolojisi devlerini geride bırakmayı başardı.