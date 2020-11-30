Bilim & Teknoloji Uçan araba Cezeri

Uçan araba Cezeri

Bilim & Teknoloji

Uçan araba Cezeri

En önemli atılımlardan biri kuşkusuz ‘yerli uçan araba’ oldu. // Posta Gazetesi 25. yılı özel eki

30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Geliştirdiği insansız hava araçları ile (İHA) ile savunma sanayisine damga vuran BAYKAR’ın tamamen yerli mühendisler tarafından tasarladığı uçan araba CEZERİ, geçen eylül ayında ilk uçus testini başarıyla tamamladı. Otonom yani sürüsüz uçabilen bu arabanın tüm donanımı akıllı teknoloji sistemleriyle kurgulandı. Türkiye bu alandaki başarısıyla dünya otonom teknolojisi devlerini geride bırakmayı başardı.

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