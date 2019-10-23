80'lerde çocuk olanlar hatırlar: 2000 yılı bilimkurgu kitaplarında ve filmlerinde bir milat gibiydi. Hepimiz 2000'lere adım attığımızda etrafımızda uçan arabalar görmeyi umuyorduk. Bizi buna inandırmışlardı. Ancak 2000'in üzerinden neredeyse 20 yıl geçti ve hâlâ o günleri göremedik...

Bu durum nihayet artık değişecek gibi görünüyor. Nihayet!

Alman şirketi Lilium, dikey olarak iniş ve kalkış gerçekleştiren elektrikli uçan taksinin ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Beş kişi kapasiteli olan ve 100 km. hıza ulaşan uçan taksinin menzili 300 km. 2025’te hizmete alınması beklenen taksinin hızının da 300 km. olması hedefleniyor.

Bu uçan taksi aslında otopilot özelliğine sahip ve kendi kendine uçabilecek durumda ancak şirket yetkilileri araca bir de pilot yerleştirmeyi, bu şekilde zorluk yaratabilecek olan sertifikasyon süreçlerini kolayca geçmeyi planlıyor. Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı'ndan onay almayı bekleyen uçan taksi bunu başardığında çalışmalarını hızlandıracağa benziyor.

Uçan taksiler filmlerde gördüğümüz uçan araçlara benzeyecek mi acaba? 5 seneye yakın bir süre merakla bekleyip göreceğiz...