Türkiye Ücretsiz maske başvurusu nereden yapılıyor? Ücretsiz maske e-devlet başvuru

Ücretsiz maske başvurusu nereden yapılıyor? Ücretsiz maske e-devlet başvuru

Türkiye

Ücretsiz maske başvurusu nereden yapılıyor? Ücretsiz maske e-devlet başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

06 Nisan 2020, Pazartesi 03:32 Son Güncelleme:
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"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

AA

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