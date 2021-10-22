Dünya Ucuz dudak dolgunlaştırıcı iğne genç kadını kör ediyordu!

Ucuz dudak dolgunlaştırıcı iğne genç kadını kör ediyordu!

Dünya

Ucuz dudak dolgunlaştırıcı iğne genç kadını kör ediyordu!

İngiltere'nin Durham şehrinde 21 yaşındaki Amy Wiseman, yaptırdığı ucuz dudak dolgunlaştırıcı iğne nedeniyle neredeyse kör kalıyordu. Wiseman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda insanları bu ucuz kozmetik ürünlerine karşı uyardı.

22 Ekim 2021, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
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POSTA.COM.TR-İngiltere'de diş hekimi hemşireliği yapan 21 yaşındaki Amy Wiseman, sosyal medya hesaplarından şişmiş suratının fotoğraflarını paylaşarak insanları uyardı. Ucuz bir dudak dolgunlaştırıcı iğne yaptırdığını söyleyen genç kadın, bu işlemin ardından neredeyse kör kalıyordu.

MESLEKTAŞI FARK ETTİ

Dudakları ve suratı morarmaya başlayan 21 yaşındaki genç kadın, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlar bir nevi onun görme yetisini de kurtarmış oldu.

Wiseman'ın paylaştığı fotoğrafları gören bir meslektaşı, görüntüleri bir estetik cerraha gösterdi. Yüz ve dudaklardaki bu morarmaya enjekte edilen dolgunlaştırıcının kan akışını tıkamasının neden olduğu ortaya çıktı.

24 SAAT KALSA KÖR EDECEKTİ

Genç kadına müdahale eden sağlık ekipleri, Wiseman'ın dudağına enjekte edilen dolgunlaştırıcının 24 saat içinde çıkarılmadığı senaryoda sol gözünün kör olabileceğini söyledi. 

Dolgunlaştırıcının bir atardamara yapıldığı ve bu sebeple surattaki kan akışına engel olduğu ortaya çıktı.

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