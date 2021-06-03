Udi hindi nedir? Udi hindi yağının faydaları neler?
Odunsu bir yapıda olan udi hindi nedir, udi hindi yağının faydaları neler gibi sorular internette merak edilip araştırılıyor. Yüzyıllardır sağlık amaçlı kullanılan ve Uzakdoğu Asya’dan gelen udi hindi, güçlü bir mikrop kırıcı özelliğine sahiptir. Üst solunum yolları hastalıklarında doğrudan fayda sağlar. Ve aynı zamanda uzmanlar tarafından en güçlü antibiyotik olarak kabul edilmektedir. İşte udi hindinin faydaları ve tüketirken bilmemiz gerekenler...
03 Haziran 2021, Perşembe 00:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı besinler arasında yer alan udi hindi düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı koronavirüse karşı da koruyucu etkisi bulunan udi hindi aktarların gözde ürünü haline geldi.
Asya kökenli olan odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi kozmetik sektöründe de kullanılsa da en çok yağı ve tozu tüketiliyor. Udi hindin bağışıklık sistemi güçlendirmenin yanında birçok hastalığa iyi geliyor.
Udi hindinin faydaları:
Mikrop kırıcıdır.
İltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar.
Cilt yanıkları, kesik, haşerat ısırığı ve egzama gibi cilt hastalıkların tedavi edilmesinde etkilidir.
Boğaz ağrılarına iyi gelir.
Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak kanser hücreleriyle savaşır.
Kanı temizleyerek kalp ve damar sağlığını korur.
Mide ağrısına iyi gelir.
Safra ve böbrek taşlarını eritir.
Grip ve nezle gibi mevsimsel nedenlerden meydana gelen hastalıklarda tedavi sürecini hızlandırır.
Burun tıkanıklığına iyi gelir solunum yollarını açar.
Stresi azaltır, yorgunluğu alır.