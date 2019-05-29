Chelsea Arsenal maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda? Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolsever bu soruya cevap arıyor. Avurupa Ligi'ndeki İngiliz derbisinin nefes kesmesi bekleniyor. Her iki takım da kupayı müzesine götürmek isterken Arsenal 7. Chelsea ise 9. kez Avrupa finalinde boy gösterecek.

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea Arsenal maçı 29 Mayıs Çarşamba akşamı Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalı ve beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlayacak

VAR sistemi ilk kez kullanılacak

Arsenal ile Chelsea arasındaki final karşılaşmasıyla Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kullanılmış olacak.

Avrupa kupalarında 3. randevu

Chelsea ile Arsenal, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. İki takım, daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Taraflar arasındaki ilk maç, 1-1 berabere sona erdi. Chelsea, deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasını ise 2-1 kazanarak tur atladı.

Chelsea'nin 9'uncu Avrupa kupası finali

Avrupa kupalarında Chelsea, 9'uncu kez final oynayacak. "Maviler", geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 5'inden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1971'de çıkan Chelsea, Real Madrid'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon oldu. Aynı kupanın 1998'deki finalinde Chelsea, Stuttgart'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2008'deki 1-1 berabere biten finalinde Manchester United'a penaltılarla 6-5 mağlup oldu. Chelsea, 2012'de ise 1-1 sona eren finalde Bayern Münih'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, kupayı müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupa'da ise üç kez boy gösteren Chelsea, 1998'de Real Madrid'i 1-0 yendi, 2012'de Atletico Madrid'e 4-1 kaybetti ve 2013'te 2-2 biten karşılaşmanın ardından Bayern Münih'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu.

Arsenal, Avrupa'da 7'nci kez finalde

Arsenal, 7'nci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak. İngiltere ekibi, daha önce çıktığı 6 finalden birini kazandı. İlk finaline 1980'de çıkan Arsenal, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Valencia'ya 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla 5-4 yenildi. Arsenal, aynı kupada 1994 ve 1995'te de final oynama başarısı gösterdi. 1994'teki finalde Parma'yı 1-0 ile geçerek şampiyon olan Arsenal, 1995'teki final maçında Real Zaragoza'ya 2-1 kaybetti.

Londra ekibi, 1994'te çıktığı UEFA Süper Kupa maçında Milan'a 0-0 ve 2-0'lık skorlarla yenildi.

Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 2006'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.