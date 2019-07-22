UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un rakibi hangi takım oldu?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un rakibi kim oldu? İşte detaylar…

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor’un rakibi belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya’nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.



