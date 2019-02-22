UEFA'dan AEK'ya 2 yıl men cezası

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), sahasında çıkan olaylar nedeniyle Yunanistan'ın AEK takımına ertelemeli men cezası verdi

22 Şubat 2019, Cuma 17:26 Son Güncelleme:
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UEFA'dan AEK'ya 2 yıl men cezası

UEFA’dan yapılan açıklamada, Ajax ile oynanan 27 Kasım 2018 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında yaşanan tribün ve saha olayları nedeniyle Yunan ekibine iki yıl ertelemeli men cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca AEK’nın UEFA organizasyonlarındaki gelecek iki maçını seyircisiz oynayacağı ve kulübün 80 bin euro para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Ajax, karşılaşmayı Dusan Tadic’in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

AA

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